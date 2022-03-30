محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على فوائد الشمام المذهلة.. لن تصدق!

جميعنا نعرف ان تناول الخضروات والفواكه يومياً امر صحي للغاية وينصح بتناول من اربع الى خمس حصص من الخضار والفواكه في النهار لأنه يساعد على ترطيب الجسم وخاصة في فصل الصيف.

ثمار موسم الصيف عديدة ولذيذة جدا ومنها الشمام الذي له فوائد صحية كبيرة منها:

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يحافظ على رطوبة الجسم حيث يحتوي الشمام على 90٪ ماء وهو أحد الخيارات لتلبية احتياجات الجسم من الماء.

الشمام مصدر ممتاز للألياف التي تساعد على تنظيم الهضم والتحكم في الجراثيم المعوية ومستويات السكر في الدم.



الشمام غني بفيتامين سي الذي له خصائص مضادة للأكسدة

الشمام مفيد للعينين يشير لونه البرتقالي إلى أنه يحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم وهو فيتامين يحافظ على صحة العينين والجلد.

