محمد بن مسعود - الدمام - سببًا لـ الضغط والسكري وانسداد الشرايين.. الغذاء والدواء تحذر من استخدام هذا النوع من زيوت الطعام

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في الطعام، منوهة إلى أنها تنتج الدهون المتحولة.

وأفادت الغذاء والدواء، بأن هذا النوع من الزيوت، ممنوع منذ ١ يناير ٢٠٢٠. كما أوضحت الهيئة أن الزيوت المهدرجة كليًا تنتج دهونًا مشبعة وهي ليست ممنوعة.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول نسبة الدهون المتحولة المسموح بها في المنتجات الحيوانية والنباتية.

يُشار إلى أن وزارة الصحة، حذرت من المخاطر الصحية للزيوت المهدرجة “الدهون المتحولة”، لافتة إلى أنها تؤدي لرفع الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين ورفع الضغط والإصابة بالسكري.