محمد بن مسعود - الدمام - نفذت بلدية المنطقة الشمالية حملة تفتيشية واسعة في منطقة صدد للحد من ظاهرة رمي مخلفات البناء في الساحات المفتوحة ، وتمت مخالفة عدد من المقاولين واصحاب المنازل المتسببين في رمي مخلفات البناء حسب قانون النظافة رقم (١٠) لعام ٢٠١٩ والذي يتضمن نصاً يعاقب فيها الذي يقوم برمي المخلفات عشوائيًا في المساحات العامة والأحياء السكنية بغرامة تصل الى ٣٠٠ دينار.
وبينت البلدية ان مخلفات الردم العشوائي تمثل أحد اكبر التحديات البلدية، حيث تُعدّ ظاهرة التخلص العشوائي لمخلفات البناء هاجساً متكرراً ومرتبطاً بتسارع وتيرة التنمية العمرانية في المحافظة الشمالية و شساعة مساحتها.
يُذكر ان الحملة تأتي بالتوازي مع حملة البلدية الشمالية التوعوية (الشمالية بلا مخلفات بناء) والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى مُختلف شرائح المجتمع بأهمية رمي مخلفات البناء في مواقعها المخصصة وتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات والإجراءات المعمول بها في مجال التخلص السليم من المخلفات، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية للمساهمة الحد من الرمي العشوائي لمخلفات البناء لجعل الشمالية خالية من مخلفات البناء المنتشره ، فضلا عن تعريف المعنيين بالأماكن المخصصة لرمي مخلفات البناء والطرق السليمة التي ينبغي اتباعها للتخلص منها ورفع مؤشر الوعي لدى المقاولين والعاملين في مجال البناء والإنشاء عن الأضرار الناجمة عن هذه المخلفات والتأثير السلبي الناتج عن التخلص العشوائي منها.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - الشيخة ضوى بنت خالد تفتتح معرض «ضو المرايا» في «أرتيزانا»
- “أزمة غذاء” تطرق أبواب العالم.. مفاتيح الحل بيد بوتن
- “باحث سياسي”: إعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية باليمن خطوةٌ تمهد لصنع السلام
- اختتام ورشة عمل
- قرار “التحالف” بوقف العمليات العسكرية في اليمن يدخل حيز التنفيذ
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – البلدية الشمالية تنفذ حملة تفتيشية واسعة للحد من ظاهرة رمي مخلفات البناء في الساحات المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.