اخبار الخليج – الشيخة ضوى بنت خالد تفتتح معرض «ضو المرايا» في «أرتيزانا»

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية كريمة من الشيخة ضوى بنت خالد بن عبدالله آل خليفة، عضو المجلس الوطني للفنون، افتتح مشروع أرتيزانا الرائد المبدع 973+ الإثنين (28 مارس 2022) المعرض الرمضاني «ضو المرايا»، وذلك بحضور رئيسة المشروع، الدكتورة الشيخة مي العتيبي وعدد من الشيخات والمصممات البحرينيات.

وخلال افتتاح المعرض، أطلقت المصممة الشابة منى العوضي أولى مجموعتها التصميمية التي تضم تشكيلات متنوعة من المجوهرات والمصوغات الذهبية، حيث انضمت مؤخرا إلى معرض أرتيزانا لتكشف عن علامتها التجارية مجوهرات مرايا لأول مرة أمام الجمهور.

وعبرت الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة عن سعادتها بمنتجات العارضين الشباب في معرض أرتيزانا الرائد المبدع، والتي تعتمد على أسلوب مبتكر في تطوير المنتج المحلي بما يتواكب مع المستويات العالمية من حيث التصميم والجودة.

وذكرت الشيخة ضوى آل خليفة أن المنتج الوطني استطاع منافسة المنتجات العالمية في السوق المحلي والأسواق المجاورة بفضل جهود كافة العاملين في إيصال المنتج البحريني إلى الأسواق العالمية، بما فيها معرض أرتيزانا الرائد المبدع، الذي يضم نخبة من العلامات التجارية البحرينية التي تم ابتكارها وتطويرها وفق أسلوب متقن.

من جانبها، أشارت الدكتورة الشيخة مي العتيبي أن معرض «ضو المرايا» يستضيف مجموعة من المصممين الكويتيين إلى جانب المصممين البحرينيين، حيث يعرض كل منهم منتجاته في موقع واحد، بما يضمن توفير كافة احتياجات السيدة للموسم الرمضاني المقبل، مبينة أن دمج مصممين من أكثر من ثقافة يسهم في تبادل الخبرات من أجل تقديم منتجات أكثر ابتكارا وتطورا.

ولفتت الدكتورة الشيخة مي العتيبي إلى أن فتح باب المنافسة للمنتج الوطني يفتح آفاق أوسع للتقديم الأفضل من حيث النوعية والجودة، مشيرة إلى أن معرض أرتيزانا الرائد المبدع يعتبر بمثابة حاضنة للمشاريع الصغيرة بما فيها المنزلية، حيث يعمل على استقطاب المصممين البحرينيين وتطوير مهاراتهم ومنتجاتهم بالتعاون مع جهات حكومية من بينها صندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة من أجل تقديم مستوى مرموق ومشرف يليق بمملكة البحرين.

وأضافت الدكتورة الشيخة مي العتيبي أن مشروع أرتيزانا الرائد المبدع يحرص على تجديد المصممين كل دورة من أجل استقطاب وجوه جديدة وضخ علاماتها التجارية في السوق المحلية، بما يعمل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وتنوعت التشكيلات الرمضانية التي يعرضها «ضو المرايا» ما بين الجلابيات والعبايات والمجوهرات والإكسسوارات المصنعة في البحرين، حيث يقدم المصممون خيارات واسعة من الملابس والمنتجات بما يتناسب مع ذوق السيدة البحرينية والخليجية على حد سواء.