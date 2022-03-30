شكرا لقرائتكم خبر عن «البياري» يلتقي بسفير بنغلاديش لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم، سفير بنغلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد عسيري، ومدير الإدارة العامة لعمليات الشراء اللواء الطيار الركن عبدالرحمن المهوس، كما حضره من جانب سفارة بنغلاديش ملحق الدفاع في السفارة البنغلاديشية العميد غولام فاروق، ومستشار السفارة محمد همايون، وكبير ومترجم ومنسق مكتب السفير محمد حسين.