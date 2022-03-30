شكرا لقرائتكم خبر عن زوار معرض «المصحف الشريف» يطلعون على آلية طباعة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الهيئة الملكية بمحافظة ينبع، تنظيم معرض "المصحف الشريف" والذي افتتح الخميس الماضي بمجمع الدانة بالمحافظة، ويستمر لعشرة أيام .

وحظي المعرض اليوم بزيارة فريق مشاة وهايكنج ينبع، وعدد من طلاب المدارس الابتدائية، وروضة الآمال الأهلية، اطلعوا خلالها على شرح لآلية طباعة القرآن الكريم والمراحل التي يمر بها، والإصدارات المتنوعة التي ينتجها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والتقنيات الحديثة المعاصرة المستخدمة، ونشر إصداراته المطبوعة بمختلف اللغات إلى أنحاء العالم.