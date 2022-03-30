اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل اليوم مع كميات متفاوتة من السحب ويكون باردا نسبيا خلال الليل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون -بإذن الله- معتدلا مع كميات متفاوتة من السحب ويكون باردا نسبيا خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 25%.

أعلى مد في الساعة 4:44 صباحاً وفي 4:44 مساء وأدنى جزر في الساعة 10:56 مساء وفي الساعة 10:32 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:30 صباحاً والغروب عن الساعة 5:53 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 4:32 صباحاً والأفول في الساعة 4:13 صباحاً.