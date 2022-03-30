تعليم ينبع ينظم ساعة تثقيفية حول التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي للفتيات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – ينبع

نظمت إدارة التعليم بمحافظة ينبع ساعة تثقيفية توعوية حول ( التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي للفتيات ) نفذتهُ إدارة الشوؤن الصحية المدرسية بتعليم ينبع ، استهدفت الموجهات الصحيات والمرشدات الطلابيات بمدارس المحافظة ، بهدف نقل الوعي فيما بعد للمجتمع المدرسي وأولياء الأمور .

وأوضحت مساعدة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع غالية الكنوي أن حملة عمليات التطعيم بالجرعة الأولى انطلقت من يوم الأحد بتاريخ ٢٤ شعبان في مدارس البنات ، في مدارس البنات للمرحلة المتوسطة بالشراكة مع إدارات المراكز الصحية بالمحافظة، فيما سيتم الاتفاق على توقيت الجرعة الثانية لاحقًا حسب توفر كميات اللقاح وسير عمليات التغطية بالجرعة الأولى .

وبيّنت الكنوي أن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي للفتيات من التطعيمات الأساسية التي وفرتها اللجنة الوطنية التقنية للتحصينات ، فهو يدخل ضمن الحقوق المقررة في نظام حماية الطفل ، حيثٌ سيتم إشعار ولي الأمر بموعد التطعيم ، وقد أعدت المدارس الحملات والمواد التوعوية للطالبات وأولياء الأمور بالتعاون مع الشؤون الصحية ، لتنفيذ هذه الحملات وتوثيق التطعيم لكل طالبة في سجل التحصينات الوطني.

يذكر أن فيروس الورم الحليمي؛ فيروس معد ‏ويسبب الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان تصيب الجنسين، من أهمها ‏و أكثرها شيوعًا سرطان عنق الرحم، ‏ويسهم التطعيم في التحصين ضد المرض ولذا تم إدراجه ضمن التطعيمات الأساسية في المملكة للفتيات حاليًا.