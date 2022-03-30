محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – ينبع
نظمت إدارة التعليم بمحافظة ينبع ساعة تثقيفية توعوية حول ( التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي للفتيات ) نفذتهُ إدارة الشوؤن الصحية المدرسية بتعليم ينبع ، استهدفت الموجهات الصحيات والمرشدات الطلابيات بمدارس المحافظة ، بهدف نقل الوعي فيما بعد للمجتمع المدرسي وأولياء الأمور .
وأوضحت مساعدة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع غالية الكنوي أن حملة عمليات التطعيم بالجرعة الأولى انطلقت من يوم الأحد بتاريخ ٢٤ شعبان في مدارس البنات ، في مدارس البنات للمرحلة المتوسطة بالشراكة مع إدارات المراكز الصحية بالمحافظة، فيما سيتم الاتفاق على توقيت الجرعة الثانية لاحقًا حسب توفر كميات اللقاح وسير عمليات التغطية بالجرعة الأولى .
وبيّنت الكنوي أن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي للفتيات من التطعيمات الأساسية التي وفرتها اللجنة الوطنية التقنية للتحصينات ، فهو يدخل ضمن الحقوق المقررة في نظام حماية الطفل ، حيثٌ سيتم إشعار ولي الأمر بموعد التطعيم ، وقد أعدت المدارس الحملات والمواد التوعوية للطالبات وأولياء الأمور بالتعاون مع الشؤون الصحية ، لتنفيذ هذه الحملات وتوثيق التطعيم لكل طالبة في سجل التحصينات الوطني.
يذكر أن فيروس الورم الحليمي؛ فيروس معد ويسبب الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان تصيب الجنسين، من أهمها و أكثرها شيوعًا سرطان عنق الرحم، ويسهم التطعيم في التحصين ضد المرض ولذا تم إدراجه ضمن التطعيمات الأساسية في المملكة للفتيات حاليًا.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
- 11.6 % ارتفاع أعداد المعتمرين.. 6.499 مليون معتمر في 12 شهرا
- بيرو تتأهل لملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم بفوزها على باراغواي بهدفين
- حالة الطقس: سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة
- الصين تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم ينبع ينظم ساعة تثقيفية حول التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي للفتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.