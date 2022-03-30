11.6 % ارتفاع أعداد المعتمرين.. 6.499 مليون معتمر في 12 شهرا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

تجاوز إجمالي عدد المعتمرين 6.499 مليون معتمر خلال 2021 بزيادة بلغت 11.61% عن 2020، حيث تمثل نسبة المعتمرين السعوديين 46.7% من إجمالي معتمري الداخل، فيما بلغت نسبة معتمري الخارج 0.19%، بينما بلغت نسبة معتمري الداخل 99.81%، وذلك وفقا لنتاتج البيانات السجلية التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء: «إجمالي عدد معتمري الخارج بلغ 12653 معتمرا لعام 2021، بانخفاض بلغ 99.7% عن 2020، وذلك يرجع إلى قيود السفر المفروضة في جميع الدول خلال جائحة كورونا، كما أن الذكور يمثلون 8110 معتمرين بما نسبته 64.1%، وبلغت نسبة الإناث 35.9%، في حين تمثل الفئة العمرية من 40 – 49 سنة أعلى عدد للمعتمرين من الخارج، حيث بلغت 6138 معتمرا بنسبة 48.5% من إجمالي معتمري الخارج. في المقابل. سجلت الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر في عام 2020 أعلى عدد للمعتمرين من الخارج وبلغت 25.87%، ويختلف هذا العام عن سابقه، حيث توزع معتمرو الخارج حسب نوع المنفذ «جوا» بنسبة 93.06%، فيما سجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أعلى منفذ للدخول، حيث دخل منه 11326 معتمرا وذلك بنسبة بلغت 89.5%، ثم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث دخل من خلاله 1307 معتمرين بنسبة 10.5%.

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وأشار التقرير، إلى أن عدد الذكور السعوديين من معتمري الداخل بلغ 1535923 معتمرا بنسبة 23.7% في حين بلغت نسبة الإناث السعوديات 23% من إجمالي المعتمرين، فيما بلغ عدد الذكور غير السعوديين من معتمري الداخل 2589233 معتمرا بنسبة 39.9%، في حين بلغت نسبة الإناث غير السعوديات 13.4% من إجمالي عدد المعتمرين.

وأوضح التقرير، أن الفئة العمرية بين 30 – 39 سنة مثلت أعلى عدد للمعتمرين من الداخل 2021، حيث بلغت 2172580 معتمرا بنسبة بلغت 33.5% من إجمالي معتمري الداخل، وبالمثل في 2020 سجلت الفئة العمرية 30 – 39 سنة أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 30.89%، فيما بلغت نسبة من أدى العمرة مرة واحدة من معتمري الداخل 62%، ومرتين 19.68%، وثلاث مرات 8.29%، وأربع مرات 4.13%، وخمس مرات فأكثر نسبة 5.86%.

وذكر تقرير هيئة الإحصاء، أن رمضان المبارك يمثل أكثر الأشهر من حيث عدد معتمري الداخل، حيث بلغ 1470997 معتمرا بنسبة 22.67% وكان عدد المعتمرين السعوديين منهم 931478 معتمرا، ومثل السعوديون من معتمري الداخل خلال رمضان المبارك 2021 نسبة 63.33%، بلغت نسبة الذكور منهم 55.45%، في حين مثل الذكور 78.69% من معتمري الداخل غير السعوديين.