بيرو تتأهل لملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم بفوزها على باراغواي بهدفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
تأهلت بيرو إلى ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم المؤهلة لمونديال قطر 2022 م، بعد فوزها 2 – صفر على باراغواي أمس لتحتل المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.
وضمنت بالفعل البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة مباشرة إلى نهائيات قطر.
وتلعب بيرو ضد الإمارات أو أستراليا، اللتين تلتقيان في ملحق التصفيات الآسيوية في السابع من يونيو، من أجل التأهل للنهائيات العالمية. ويقام ملحق التصفيات في الدوحة في 13 أو 14 يونيو المقبل.
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