الصين تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 1629 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 147437 .
وقالت اللجنة إن 1565 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.
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