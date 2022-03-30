الصين تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 1629 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 147437 .

وقالت اللجنة إن 1565 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.