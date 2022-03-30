محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على مدينة مأرب
شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، هجوما واسعا على محافظة مأرب، في محاولة جديدة لاجتياح المحافظة والسيطرة عليها.
وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات مأرب، وباشرت بشن هجوما واسعا من مختلف المحاور على مدينة مأرب.
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وأكدت المصادر أن جميع الجبهات القتالية بمأرب، شهدت الساعات الماضية معارك هي الأعنف بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.
كما أكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني، تمكنت من كسر هجمات الحوثيين، جنوب وغرب مأرب، وكبدت الميليشيات الإرهابية الحوثية خسائر كبيرة، وسط استمرار المعارك حتى اللحظة.
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