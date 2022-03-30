زيلينسكي: لا حديث لرفع عقوبات عن روسيا قبل أن توقف الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - وقال زيلينسكي: إنّ مسألة العقوبات لا يمكن حتى إثارتها حتى تنتهي هذه الحرب، وحتى نستعيد ما هو لنا.

وكان الرئيس الأوكراني قال في وقت سابق، إنَّ الوضع متوتر على الرغم من بعض الانتصارات العسكرية الأوكرانية في الصراع مع روسيا.

وطردت قوات الدفاع الأوكرانية وحدات روسية من مدينة إيربين بالقرب من كييف، حسبما قال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو الذي نشر على تليجرام في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، ومع ذلك، يستمر القتال هناك وفي أجزاء أخرى من البلاد.

وأوضح زيلينسكي أنَّ القوات الروسية تسيطر على شمال منطقة كييف ولديها موارد وقوات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. أخبار قد تهمك

ولا يزال الوضع “صعبًا للغاية” أيضًا في تشرنيجوف وسومي وخاركيف ودونباس ومناطق في جنوبي أوكرانيا. ودعا زيلينسكي مجددًا إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وفيما يتعلّق بالحظر المفروض على إمدادات النفط الروسية التي تجرى مناقشتها في أوروبا، قال إنَّ هناك الآن العديد من المؤشرات على أن مثل هذا التشديد للعقوبات ضد روسيا لن يحدث إلا إذا استخدمت موسكو الأسلحة الكيميائية.