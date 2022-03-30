أول تعليق لساديو ماني بعد الفوز على صلاح مرتين خلال شهرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعرب الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي وفريق ليفربول، عن سعادته الغامرة بانتصار منتخب بلاده على نظيره المصري ومن ثم التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم المقبلة في قطر 2022.

وقال ماني في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورت» عقب انتهاء لقاء مصر والسنغال: «أنا في غاية السعادة الغامرة مثلي في ذلك مثل جميع اللاعبين والجماهير السنغالية بالتأهل لبطولة كأس العالم على حساب المنتخب المصري».

وأضاف: «الجماهير السنغالية كانت بمثابة كلمة السر في هذا التأهل التاريخي لبطولة كأس العالم، خاصة بعد المساندة الكبيرة التي تلقيناها منهم قبل المباراة وحتى نهايتها».

وأردف: «اللعب في بطولة كأس العالم حلم كبير يراودني منذ طفولتي، واللعب في تلك البطولة العالمية شرف كبير».

وحول رغبته في توجيه رسالة خاصة لمحمد صلاح عقب مباراة اليوم، رد «ماني» قائلا: «لقد فزت عليه مرتين.. مرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وأخرى في تصفيات كأس العالم، لذا أنا أكثر حظا منه بكل تأكيد».

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وكتب ساديو عبر حسابه على إنستغرام “‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قطر انا قادم مع أسودي اراكم قريبا ان شاء الله”.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال بطل أفريقيا كرر الفوز على مصر بركلات الترجيح ليصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.

وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.