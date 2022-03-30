الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في أوكرانيا كارثة فوق كارثة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا الناجمة عن الحرب الروسية هي “كارثة فوق كارثة”.
وحتى قبل الحرب في أوكرانيا كانت هناك أزمات جوع حادة في أماكن من بينها اليمن أو أجزاء من أفريقيا حيث لم يكن بالإمكان تقديم المساعدة الكافية إلا بجهد كبير، حسبما قال بيزلي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الثلاثاء.
والآن جاءت الأزمة في أوكرانيا على رأس ذلك.
وفي غضون أسابيع قليلة، تحولت أوكرانيا من “سلة خبز إلى طوابير خبز الآن”، بحسب مدير برنامج الأغذية العالمي.
وقال بيزلي لمجلس الأمن إن العواقب في جميع أنحاء العالم قد تكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية من حيث إطعام الجياع.
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