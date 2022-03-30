“التجارة” تنشر فيديو لمداهمة عمالة مخالفة في الأسواق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نشرت وزارة التجارة مقطع فيديو مساء اليوم الثلاثاء، يوثق لحظة هروب عدد من العمالة المخالفة، أثناء عمليات تفتيش مفاجئة للفرق الرقابية في أسواق المملكة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” تجوّل فرقها الرقابية في الأسواق، فيما رصدت لقطات هروب العمالة المخالفة من المحلات.

وقالت “التجارة”: “جولاتنا الرقابية المكثفة مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري؛ حيث وقفنا على منشآت تجارية مخالفة في قطاعي الملابس والكماليات، وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.