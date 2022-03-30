إصدار رخصة القيادة يكون حسب السن بالهجري أم الميلادي؟.. “المرور” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن إصدار تصريح قيادة مؤقتة، يلزم إتمام عمر 17 عامًا بالتاريخ الهجري وليس الميلادي.

كما يشترط “المرور” إتمام الفرد 18 عامًا هجريًا لإصدار رخصة قيادة خصوصي، و16 عامًا لإصدار رخص قيادة دراجة نارية.

وجاء توضيح “المرور” ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول العمر اللازم لحصول الفرد على رخصة قيادة، وما إذا كان العمر يحسب بالتاريخ الهجري أم الميلادي.