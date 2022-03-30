محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن إصدار تصريح قيادة مؤقتة، يلزم إتمام عمر 17 عامًا بالتاريخ الهجري وليس الميلادي.
كما يشترط “المرور” إتمام الفرد 18 عامًا هجريًا لإصدار رخصة قيادة خصوصي، و16 عامًا لإصدار رخص قيادة دراجة نارية.
وجاء توضيح “المرور” ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول العمر اللازم لحصول الفرد على رخصة قيادة، وما إذا كان العمر يحسب بالتاريخ الهجري أم الميلادي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصدار رخصة القيادة يكون حسب السن بالهجري أم الميلادي؟.. “المرور” يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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