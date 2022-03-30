شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 77 ألف م2 أراض حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو 77 ألف متر مربع، في نطاق بلدية أبرق الرغامة، ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة م. خليل الزهراني، أن الفرق الرقابية في البلدية رصدت عددا من التعديات داخل نطاق البلدية، تمثلت في إنشاء حظائر أغنام ومخيمات مخالفة تسببت في إزعاج السكان وتلوث المكان، وجرت إزالة 56 حظيرة بحي «الحرازات»، على مساحة إجمالية قدرت بنحو 33 ألف متر مربع، و14 سورا مخالفا على مساحة 41 ألف متر مربع، بجانب إزالة عدد من الخيام المخالفة بمنطقة سد أم الخير شرق المحافظة، وغرف مخالفة في أحواض سد وادي قوس على مجاري السيول والأودية بمساحة 3000 متر مربع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعقب المخالفات البلدية والأنشطة التي تمارس أعمالا غير مرخصة داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، مثمنة تعاون السكان ومساهمتهم في تحسين الخدمات؛ من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي»، أو الاتصال برقم البلاغات الموحد 940.