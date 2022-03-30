شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون لتفعيل منظومة المصالحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، بهدف ضبط آلية تنفيذ أعمال المصالحة.

وأقيمت مراسم توقيع مذكرة التعاون في حفل نظمته الوزارة بمدينة الرياض، ومثلها في التوقيع فضيلة القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ د. سلمان الفوزان، فيما مثل الهيئة المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء ناجي.

يأتي توقيع المذكرة في إطار الشراكة والتعاون المستمرين بين الجهتين، ولما للهيئة من أعمال ذات علاقة بالمصالحة، ومعرفة وخبرات وقدرات فنية، تمكنها من تحقيق المستهدفات المشتركة، كما تستهدف المذكرة تنفيذ مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة «2030» لإيجاد حلول بديلة لتسوية النزاعات وإنهائها وديا.

ويبرز دور الهيئة في تفعيل المبادرة من خلال شركائها المحامين، عبر وضع معايير مهنية وبرامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المحامين على نحو يتواءم مع متطلبات مركز المصالحة، وإتاحة الفرصة للمنشآت القانونية عبر تطوير بيئة العمل في جودة أعمال التسوية والمصالحة، ومراقبتها والإشراف عليها.