شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» و«منشآت» و«مسك» تفوز بجوائز The Compass Award والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN، أمس، فوز وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك» بثلاثة فروع من جائزة The Compass Award، التي تمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات التي لها تأثير كبير على المستوى الدولي في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات ناشئة ونموها حول العالم. وذلك على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض.

برامج ومبادرات

وفازت وزارة التجارة بجائزة «ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD»، التي تمنح للمنظمات التي كان لها تأثير في ربط مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يساعدون رواد الأعمال على البدء بنشاطهم التجاري والتوسع في أعمالهم حول العالم، فيما فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بجائزة «BRAND CHAMPION AWARD»، التي تمنح لأعضاء الشبكة العالمية لريادة الأعمال التي تجسد وتعكس العلامة التجارية للشبكة بشكل أفضل، عن طريق تنفيذ برامج ومبادرات مؤثرة في التنفيذ والالتزام بمنهجية تتسم بالإبداع والابتكار لإدخال برامج جديدة. وفازت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» بجائزة Startup Competition of the Year، التي تمنح إلى المنظمات التي أدارت أفضل حملة شاملة على النطاق الوطني، والطرق الإبداعية للوصول إلى شرائح جديدة من حيث التأثير في الجمهور المستهدف في البرامج الشريكة والفرص الأخرى داخل نظام ريادة الأعمال.

قناة تعاقديةومن جانب آخر، دشن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين د. أحمد المغامس، منصة «اتكال» للخدمات المحاسبية، التي أطلقتها الهيئة على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، بهدف توفير خدمات محاسبية إلكترونية تخدم طالبي الخدمات المحاسبية ومقدميها من منشآت ومكاتب المحاسبة والمراجعة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي الأنظمة المحاسبية.

وتقدم منصة «اتكال» عدة خدمات إلكترونية، تتركز في خدمات محاسبية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية التعاقد مع المحاسبين القانونيين المرخصين والمعتمدين من قبل الهيئة، بالإضافة إلى خدمات المراجعة التي توفر قناة تعاقدية للشركات مع مكاتب المراجعة المعتمدة. وأوضحت الهيئة أن منصة «اتكال» تعمل على خلق بيئة محاسبية رقمية تساعد على نمو الأعمال للمستفيدين، عبر عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخصين من قبل الهيئة، كما تسهم المنصة في زيادة فرص توظيف المحاسبين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع معدلات التوطين، وتنظيم مهنة المحاسب الحر وسوق الخدمات المحاسبية ككل.

ملتقيات ومعارضوأبرمت الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مذكرة تفاهم، تستهدف رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع السياحي من خلال إطلاق البرامج والمبادرات والحملات الإعلامية المشتركة، إضافة إلى تنظيم الملتقيات والمعارض، وتم ذلك على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال «GEC».

وتستهدف الاتفاقية رفع مستوى التنسيق والتعاون المثمر بين الطرفين لتمكين المشاريع الابتكارية في مجالات التسويق والتوزيع عبر مركز «ذكاء» الذي تشرف عليه «منشآت»، كما تتضمن الاتفاقية وضع الأسس والآليات لتنظيم تبادل البيانات وتدفق المعلومات بين الطرفين، وتحديد الخطط وفرق العمل عبر أجندة شاملة لكافة الأنشطة والملتقيات والحملات والفعاليات المشتركة في كل مناطق المملكة.

تعاون وثيقوأوضح محافظ «منشآت» م. صالح الرشيد، أن الهيئة تعتز بشراكتها المثمرة وتعاونها الوثيق مع الهيئة السعودية للسياحة، للاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتراكمة لدى الهيئتين لتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030»، لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية عبر فتح أسواق عمل جديدة وخلق فرص العمل للشباب السعودي في قطاع السياحة، وهو أحد أهم وأسرع القطاعات نموا في المملكة.

معرض فنيوفي سياق آخر، نظم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال GEC الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وأحد فنادق الرياض، معرضا مصاحبا ضمن أعماله. وتضمن المعرض لوحات فنية إبداعية ومخطوطات تاريخية، مستعرضا بعض الخدمات التي تقدمها «منشآت». وشهدت منصات المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، كما تم تنظيم محاضرات علمية تهتم بالمجالين الاستثماري والاقتصادي.