شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مختص يبحثون تفعيل الحاضنات الريادية للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، ملتقى «ريادة الأعمال 2022»، بحضور أكثر من 300 مختص وعدد من المهتمين وميسري وميسرات الأعمال في مكاتب التعليم والمدارس.

ويعد الملتقى أحد أكبر التجمعات لريادة الأعمال في المنطقة، ويتناول على مدى ثلاثة أيام برامج تدريبية وتأهيلية وتفعيل الحاضنات الريادية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.

واستعرض الملتقى شروحات تفصيلية عن ريادة الأعمال ومكونات برنامج التحول الوطني 2020، والمأمول من ريادة الأعمال وفقا لرؤية المملكة 2030، كما استعرض عدة تجارب نوعية لطلاب وطالبات المنطقة من ممارسي العمل الحر ورائدي ورائدات الأعمال.

وقال مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، في كلمته نيابة عن مدير التعليم، إن سوق العمل اليوم يتطلب مهارات جديدة، ما يشكل متطلبا لدور محوري للمدرسة والمجتمع لترسيخ مفهوم العمل الحر، واستثمار المهارات والإمكانات بمقابل مادي في صورة خدمات تربط بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ؛ لما له من عائد مجزٍ سيقود من العمل الحر لريادة الأعمال، لافتا إلى ضرورة توفر عناصر النجاح التي تشمل الرغبة والقدرة والفرصة، للوصول إلى تحقيق ريادة أعمال ناجحة.

من جهته، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن الملتقى يهدف إلى توسيع دائرة الاهتمام داخل مدارس المنطقة الشرقية، عبر مشاركة نحو 11 مكتب تعليم والمدارس التابعة لها لضمان تعزيز الدور التثقيفي، وأوضح أن الملتقى يتضمن دورات تدريبية تثقيفية للميسرين والميسرات في تعليم المنطقة الشرقية، وأخرى تأهيلية، لرفع مستوى الثقافة لقيادة التحول نحو جيل ناشئ يؤمن بثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، عبر برامج تمكين الطلبة بصقل مهاراتهم وإمكاناتهم بالبرامج المساندة والداعمة.