شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جلسات تناقش مشاريع صيانة الطرق والنقل والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن المنتدى 3 جلسات، ويرأس الجلسة الأولى رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام د. عبدالله الربيش، ويتناوب 5 متحدثين في الجلسة، منها ورقة عمل بعنوان «الاستخدام الحديث للأسفلت الممزوج بالكبريت في مشاريع شركة أرامكو السعودية»، و«تطبيقات وممارسات وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مجال جودة الطرق والنقل»، و«تجربة دبي في النقل المستدام»، إضافة إلى «نظام الجودة في صناعة السكك الحديدية».
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية م. فهد الجبير، أن الجودة أصبحت أحد مفاهيم الإدارة الحديثة التي تم تطبيقها في كثير من المنظمات الحكومية والخاصة؛ لتحسين وتطوير الأداء والمنتجات والخدمات، مشيرا إلى أن تطبيق الجودة يؤدي إلى توفير خدمات متقدمة ومنتجات منافسة وخفض للتكاليف التشغيلية.
وذكر أن المنتدى يستهدف التعريف بالاتجاهات الحديثة لمفاهيم وأنظمة الجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، واستعراض أفضل التطبيقات والممارسات في مجال الجودة الشاملة والتميز المؤسسي في دول العالم، بالإضافة إلى تفعيل دور العمل الخليجي المشترك.