شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جلسات تناقش مشاريع صيانة الطرق والنقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش عدد من المختصين في مجال الطرق والنقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، اليوم الأربعاء، مواضيع تتعلق بالمشاريع والصيانة التي لها تأثير سلبي على السلامة وانسيابية الحركة المرورية، والجهود المبذولة للتنمية المستدامة، وآخر التطورات في مجال إدارة الجودة، ضمن أعمال المنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، تحت عنوان «التطبيقات الحديثة في تحسين جودة الطرق والنقل»، بأحد فنادق الدمام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

ويتضمن المنتدى 3 جلسات، ويرأس الجلسة الأولى رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام د. عبدالله الربيش، ويتناوب 5 متحدثين في الجلسة، منها ورقة عمل بعنوان «الاستخدام الحديث للأسفلت الممزوج بالكبريت في مشاريع شركة أرامكو السعودية»، و«تطبيقات وممارسات وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مجال جودة الطرق والنقل»، و«تجربة دبي في النقل المستدام»، إضافة إلى «نظام الجودة في صناعة السكك الحديدية».

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية م. فهد الجبير، أن الجودة أصبحت أحد مفاهيم الإدارة الحديثة التي تم تطبيقها في كثير من المنظمات الحكومية والخاصة؛ لتحسين وتطوير الأداء والمنتجات والخدمات، مشيرا إلى أن تطبيق الجودة يؤدي إلى توفير خدمات متقدمة ومنتجات منافسة وخفض للتكاليف التشغيلية.

وذكر أن المنتدى يستهدف التعريف بالاتجاهات الحديثة لمفاهيم وأنظمة الجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، واستعراض أفضل التطبيقات والممارسات في مجال الجودة الشاملة والتميز المؤسسي في دول العالم، بالإضافة إلى تفعيل دور العمل الخليجي المشترك.