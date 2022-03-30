شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منسوبي «صحي الشرقية» على صناعة المحتوى المبتكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناولت ورشة عمل «المحتوى الإبداعي» التي نظمها تجمع الشرقية الصحي للتدريب على صناعة المحتوى المبتكر خارج الإطار التقليدي، فن الإبداع، وأهم مهارات منسوب التواصل المؤسسي في المنشآت الصحية، والخروج عن التقليدي بداية طريق الابتكار.

ونفذ التجمع ورشة عمل أخرى تحت عنوان «تصميم الحملات التوعوية»، للتدريب خطوة بخطوة على آلية إنشاء حملة توعوية، بداية من تحديد الفكرة حتى تقييم أداء الحملة.

جاء ذلك ضمن 14 ورشة عمل متخصصة ينظمها التجمع على مدى 3 أيام، في مجال دعم وإنجاح التحول الصحي، والارتقاء بمستوى أداء أكثر من 70 موظفا من منسوبي إدارات العلاقات العامة والإعلام والتواصل الصحي والشراكة المجتمعية من مكونات تجمع الشرقية الصحي، الذي يضم تحت مظلته 22 مستشفى و122 مركزا صحيا، وأكاديميتين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي بتجمع الشرقية الصحي محمد مقيبل، أن الورش العملية بما تحتويه من جلسات تدريبية جاءت تحت شعار «جودة خدمات التواصل المؤسسي»، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لتحقيق التميز والإتقان عبر خطط العمل المستقبلية للإدارة، والتي تشمل العمل في عدد من المشاريع التحولية المستقبلية، منها ما يحقق أهداف الخطط التحولية بقطاع الصحة، وخطط المملكة الإستراتيجية لتحسين جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها إدارة التواصل المؤسسي، وكفاءة منسوبيها في الخدمات المقدمة.