شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج الأدب في كل مكان بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، وهيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، برنامج «الأدب في كل مكان» بمدينة الجبيل الصناعية‬، بهدف إثراء تجربة الزائر ونشر ثقافة القراءة في الأماكن العامة، عبر مشروع القصة القصيرة وسحابة أدب، كما يهدف البرنامج لرفع الوعي الثقافي وزيادة التفاعل مع الأنشطة الأدبية في المملكة، والتعريف بالنتاج الأدبي المحلي.

ووزعت الهيئة اللافتات ذات المحتوى المعرفي في أماكن متفرقة بأنحاء المدينة، تشمل الواجهة البحرية، متنزه التلال، ساحة مرسى القوارب، متنزه الدف.

من جانبه، أثنى مدير المكتبة العامة بالجبيل خالد العتيبي، على هذه الخطوة التي تحث المجتمع على القراءة من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، ومواكبة التطور، ونشر لثقافة موجودة في كل مكان، مضيفا أن الفكرة ستكون جيدة كذلك حال تفعيلها داخل المجمعات التجارية.