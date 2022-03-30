شكرا لقرائتكم خبر عن 22700 زيارة منزلية للمرضى بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تجمع محافظة الأحساء الصحي 22701 زيارة للمرضى في منازلهم، استفاد منها 1141 مريضا، خلال العام الماضي 2021م.

وأوضح التجمع أن برنامج الرعاية المنزلية نفذ خلال تلك المدة 991 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى.

يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة، تعمل بالعديد من المستشفيات والمدن الطبية.

وتشمل الخدمات الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، ورعاية ذوي الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية.