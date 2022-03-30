شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القطيف يسدل الستار على 54 ألف زائر وإنشاء أكبر حديقة زهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مساء أمس الأول الإثنين، فعاليات مهرجان الزهور بنسخته الثانية، الذي نظمته بلدية محافظة القطيف خلال الفترة من 21 - 25/ 8/ 1443هـ، بحديقة الخزامى في مدينة عنك، والذي استقبل 54 ألف زائر.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني، إن البلدية تدرس حاليا احتياجات الجمهور وتوقعاتهم لوضع تصور لإنشاء حديقة متكاملة للزهور في القطيف، كموقع جذب سياحي ومتنفس طبيعي لزوار ومجتمع المحافظة، مشيرا إلى أن المهرجان جاء وفق إستراتيجية البلدية في تقديم فعاليات وأماكن ترفيهية مستدامة تدعم السياحة الداخلية في مختلف مدن وبلدات المحافظة، وأيضا ضمن المبادرات التي تعكس البيئة الخضراء التي تتمتع بها واحة القطيف، كما تسهم هذه المهرجانات في تلبية احتياجات وتطلعات السكان.

نصف مليون زهرة

وأضاف «القرني» أن المهرجان يقع على مساحة 17 ألف متر مربع، ويتكون من مساحات خضراء تم تصميمها على شكل زهرة اللوتس، كما زرعت البلدية أكثر من نصف مليون زهرة و6000 شجرة وشجيرة من مختلف الأنواع موزعة على أقسام المهرجان المتنوعة، ما خلق تجربة فريدة للزائر من خلال التجوال وسط مسارات محددة ومختلفة الاتجاهات بين الأنواع المختلفة من الزهور والأشجار بألوانها المتعددة، والتي تم عرضها بطريقة جاذبة وفق توزيع إبداعي للمساحات.

فعاليات مصاحبة

وبيَّن أنه اشتمل على عدد من الفعاليات المصاحبة مثل الفنون وفعاليات المسرح والورش التعريفية، حول كيفية تشكيل الزهور والتعريف بها وبأنواعها من خلال تركيب العديد من المجسمات المتنوعة بالزهور، إضافة إلى توفير مساحة لـ80 أسرة منتجة و10 مشاتل زراعية متنوعة، إلى جانب مشتل البلدية، و3 أركان توعوية مخصصة لمستشفى عنك وجمعية عنك وفريق «مسعفون بلا حدود».

كما أتاح المهرجان التنوع والتجاور بين الأركان، وفرصا عائلية للترفيه، إذ جمع مضامين اجتماعية وشعبية وثقافية وترفيهية واقتصادية تناسب شرائح المجتمع كافة، وعد «القرني» تنامي عدد الزوار دليلا على تميز الفعاليات الخاصة بالزهور، ونجاح برامج المهرجان المختلفة والجاذبة.

تحفيز التطوع

وهدف المهرجان إلى تفعيل دور الشباب التطوعي، للاستفادة من طاقاتهم الكبيرة في التطور والنمو وصناعة الترفيه، وكذلك تفعيل القطاع السياحي والترفيهي ودعم الأسر المنتجة والتعريف بها وتشجيعها.