شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يتابع أعمال جمركي سلوى والبطحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ العديد سعد العجلان، خلال استقباله بمكتبه في مقر المحافظة، صباح أمس، مديري جمرك منفذ سلوى يوسف التويجري، وجمرك منفذ البطحاء محمد القيسي، أهمية الاهتمام بالمنفذين ودورهما الحيوي، متطلعا إلى المزيد من العمل والتطوير.

وقدم «العجلان» التهنئة لـ «التويجري» و«القيسي» بمناسبة تعيينهما، حاثا على بذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن والمنطقة، تحت توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيدهما الله - وبمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.

وعبر مديرا الجمركين عن سعادتهما بلقاء المحافظ والاستماع لتوجيهاته، التي ستكون دافعا للاستمرار في الإنجاز وتحسين الخدمات المقدمة إلى الأفضل.