شكرا لقرائتكم خبر عن ورش تدريبية ورحلات إثرائية لـ«موهوبات الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة الشرقية حزمة من البرامج التدريبية والرحلات الإثرائية الموجهة لفئة الطالبات الموهوبات، بالتزامن مع أسبوع الموهبة الخليجي 2022.

رعاية واهتمام

وقالت مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنات) فاطمة الفهيد: إن الموهوبين ثروة وطنية تستحق أن تحظى بالرعاية والاهتمام، والتعاون المثمر بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الذي يتمثل في تنظيم الأدوار والمسؤوليات الإشرافية والتنفيذية بين الجهتين، وتكامل الجهود وتجويد المخرجات في مجالات تدريب الكادر التعليمي والبرامج الإثرائية المقدمة للطلبة، إلى جانب البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبيادات، والمسابقات المحلية والخارجية، والبرامج والمشروعات المشتركة.

آمال وطموحات

وأكدت أن الجميع يتطلع لمشاركة متميزة لـ 35 طالبا وطالبة يمثلون المملكة في مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2022»، والذي يقام في مايو المقبل؛ ليكملوا مسيرة الإنجاز لأبناء هذا الوطن الذي لم يدخر جهدا في دعم ورعاية أبنائه، ليصلوا إلى حيث تبلغ آمالهم وطموحاتهم.

مجالات الإبداع

من جهتها، قالت مدير إدارة الموهوبات نورة المطيري: إن البرامج التي تقيمها إدارة التعليم في أسبوع الموهبة الخليجي، تأكيد وترسيخ لأهمية رعاية الموهوبين والمبدعين، وتعد دعما لاكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم، والعمل على توجيهها التوجيه السليم، ما يؤكد مسؤوليتها نحو مواصلة التميز في بناء منظومة الموهبة والإبداع.

بيئة محفزة

وأشارت إلى أن إدارة الموهوبات أطلقت العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تحقق أهداف وزارة التعليم، وتعمل على تهيئة بيئة محفزة للموهبة والإبداع.