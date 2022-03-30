شكرا لقرائتكم خبر عن المواضيع الشائعة في أمراض الدم بـ«القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلط مؤتمر «أمراض الدم»، الذي اختتمه مستشفى القطيف المركزي، أمس الثلاثاء، الضوء على العديد من المواضيع الشائعة في أمراض الدم، وذلك تحت رعاية رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية.

على جانب آخر، أقام مركز صحي الدخل المحدود، عدة أركان لمبادرة «اعرف أرقامك»، بأحد المجمعات التجارية، وذلك ضمن الأنشطة التوعوية بمراكز شبكة القطيف الصحية.

فيما فعّلت عيادة الخدمة الاجتماعية بسنابس، عدة أركان، تزامنًا مع اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، تحت شعار «هذا هو أوان الخدمة الاجتماعية»، وذلك بمشاركة عدة جهات، بهدف تعريف مرتادي الفعالية بالخدمات المقدمة.