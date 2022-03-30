شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 20 شجرة في حديقة الزهور بـ«دوحة الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية الظهران التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 20 شجرة بحديقة الزهور في حي الدوحة الشمالية، بمشاركة منسوبي البلدية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب، ضمن مبادرة «شرقية خضراء».

وواصلت إدارة النظافة بالبلدية أعمالها في تنظيف الشوارع والأرصفة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل».