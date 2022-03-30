شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يوجه بنشر الوعي المروري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، اجتماع لجنة السلامة المرورية بمحافظة الأحساء، أمس، بديوان مقر المحافظة، بحضور وكيل المحافظة معاذ الجعفري، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية لتطوير منظومة السلامة المرورية.

وأكد الدور المهم للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في المحافظة، ونشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات وتعديل الممارسات الخاطئة، وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظا على الأرواح والممتلكات، ورصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.