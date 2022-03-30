شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يقلد مدير إدارة سجن المحافظة رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلّد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر ديوان المحافظة، أمس، مدير إدارة سجن محافظة الأحساء العميد حسن الرشيدي، رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد.

وهنأ سموه، العميد الرشيدي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

بدوره، أعرب مدير إدارة سجن محافظة الأحساء عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للقيادة الرشيدة بالثقة الكريمة بالترقية، معربًا عن شكره لسمو محافظ الأحساء على تقليده رتبته الجديدة، التي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.