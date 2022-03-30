الكاميرون تتأهل للمونديال بفوزها على الجزائر بثنائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تأهل المنتخب الكاميروني إلى نهائيات كأس العالم 2022 بدولة قطر بعد فوزه على مستضيفه منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة على وقع تقدم الكاميرون بهدف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 22 ، فذهبت المباراة إلى شوطين إضافيين، وفي الدقيقة 118 أحرز أحمد توبة هدف التعادل للجزائر، قبل أن يحرز كارل توكو ايكامبي هدف تأهل الكاميرون إلى النهائيات في الدقيقة 120.