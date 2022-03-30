محمد بن مسعود - الدمام - للمتزوجين فقط .. دعاء ورد عن النبي لإبطال السحر والحسد بين الزوجين .. تعرف عليه!

دعاء الرسول لفك السحر بين الزوجين كان الرسول الكريم يردد الكثير من الأدعية لفك السحر والقضاء على الخلافات داخل الأسرة ومنها ما يلي: اللهم إنك قد أقدرت بعض عبادك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر. فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم.

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وصلى اللهم وسلم على آل محمد أجمعين. ذكر بعض السلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا هذا الدعاء كان سحر اليهودي قد نفذ إلى جسده وأصابه فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي ل ايجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ.

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ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها.

ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. دعاء عظيم لإبطال جميع أنواع السّحر بين الزوجين لكن في عند بعض السلف دعاء عظيم لفل السحر بين الزوجين وهو كالتالي: اللهم أنت العالم بكل حال، اللهم منزّل الكتاب ومجري السّحاب، هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب.

ذلك اللهم واقتلهم بدداً، اللهم ولا تغادر منهم أحداً، اللهم قتّل السّحرة وأعوانهم أجمعين. اللهم إنّا نجعلك في نحورهم، اللهم إنّا نعوذ بك من شرورهم.

اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم، يا قوي يا متين، اللهم إنّا ونعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم.

أيضا اللهم أنزل عليهم بأسك الشّديد، اللهم أنزل عليهم بأسك الشّديد.

اللهم أهلك أعلمهم بالسّحر وأشدّهم وأقواهم سحراً، بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يبطل كل سحر مأكول.

بسم الله يبطل كل سحر مشروب، باسمك اللهم أبطل كل سحر مأكول أو مشروب. بسم الله يبطل كل سحر معقود، بسم الله يبطل كل سحر مرشوش.

إنّك أنت القويّ العزيز، إنّك وليّ ذلك والقادر عليه. كما إنّك سميع بصير قريب مجيب الدّعوات. إنّك على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير.

ولا تتردد في زيارة مقالنا عن: دعاء ابطال العين والسحر والحسد دعاء فعال للقضاء على السحر بين الزوجين وردت أدعية كثيرة تساعد في إبطال السحر بين الأزواج، ولكن يجب على الزوجة والزوجة ترديده معاً ونصه كالتالي: اللهم لا يبطل السّحر إلا أنت سبحانك، ولا يَحُلّ العقد إلا أنت سبحانك.

يا الله يــــا ربّ العالمين يــــا أرحم الرّاحمين بك نستغيث ندعوك ونرجو رحمتك وعفوك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

دعاء يبطل السحر بين الزوجين للإمام الشعراوي من أهم الأدعية التي وردت عن الإمام الشعراوي وتفك السحر بين الزوجين، وتمنع التفريق بينهم ما يلي: اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر. فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، وصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم واقتلهم بدداً اللهم ولا تغادر منهم أحداً، اللهم اقتل السحرة وأعوانهم أجمعين.

اللهم إنّا نجعلك في نحورهم، اللهم إنّا نعوذ بك من شرورهم. كذلك اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم يا قوي يا متين. اللهم أنت أكبر كبيراً، اللهم لك الحمد كثيراً، اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلاً.

اللهم أنت العالم بكل حال، اللهم منزّل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب. أيضا اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً.

اللهم منزّل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب. اللهمّ احصِ السحرة وأعوانهم عدداً.

أعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى. من شر ما يبغي في الأرض، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد

اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يُردُ ولا يُصدُ، ولا يقدر على دفعه أحد. كما اللهم أهلك أقواهم، اللهم أهلك أعتاهم، اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم.

اللهم اهلك كل جبار عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد.

اللهم اهلك من تسلّطوا بالسحر على عبادك عدداً، اللهم اقتلهم بدداً فإنّهم لا يعجزونك. دعاء فك السحر بين المتزوجين حديثاً لا شك أن تحدث بعض المشكلات الآثمة في حياة المتزوجين حديثاً ويكون السبب وراء تلك المشكلات هو السحر، وفي هذا الشأن ورد نص دعاء على الزوجين ترديده: آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى، لا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه.

وبهذا نكون عرضنا لكم كل دعاء لفك السحر بين الزوجين ورد عند السلف والعلم متوقعةاء، حيث تعتب هذه الأدعية بجانب كل من الورد اليومي، والرقية الشرعية، وأيضاً أذكار الصباح والمساء بمثابة الحافظ من السحر والحسد، وطوق النجاة من المشكلات وتأزم الحياة المعيشية بين الزوج وزوجته.

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