الحكومات الغربية تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
تعهد زعماء كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بدعمهم المستمر لأوكرانيا وأدانوا بشدة حرب روسيا على جارتها إثر مكالمة هاتفية مشتركة.
وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس: “إنهم دعوا الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين مجددا على الموافقة على وقف لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية وسحب الجنود الروس من أوكرانيا وإتاحة حل دبلوماسي للأزمة”.
كما دعا الزعماء بوتين إلى السماح بجلب المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا والسماح بتحديد طرق هرب إنسانية عملية، خصوصا في ماريوبول، التي تشهد حصارا منذ أسابيع.
كما اتفق الزعماء على الإبقاء على العقوبات الشديدة على روسيا.
وذكر بيان لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “وافق الزعماء على الحاجة المستمرة إلى الدعم ومساندة شعب أوكرانيا في معركتهم ضد الوحشية الروسية”. وسلط جونسون الضوء على “الهجمات المروعة التي تشهدها مدن مثل ماريوبول التي عانت بالفعل أسابيع من القصف”.
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