السعوديه الصبيعي يحتفي بقدوم «سارة»

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى رجل الأعمال فهد بن سليمان الصبيعي، تهاني وتبريكات الأهل والأصدقاء، بمناسبة قدوم حفيدته «سارة».. جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها. «عكاظ» تتقدم بخالص التهاني للصبيعي وأسرته بمناسبة قدوم حفيدته، سائلة الله أن ينبتها نباتاً حسناً.

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