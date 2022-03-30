اخبار الرياضه السعوديه «التورنيدو» يعادل رقم الشمراني في مرمى «الكنغر»

محمد بن مسعود - الدمام - استطاع لاعب منتخبنا الوطني سالم الدوسري زيادة غلته التهديفية في مرمى «الكنغر»، بتسجيله هدفاً في مرمى المنتخب الأسترالي في المباراة التي أقيمت على ملعب «الجوهرة»، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليصل إلى الهدف الثالث في مرمى أستراليا ويتساوى مع اللاعب السابق لمنتخبنا ناصر الشمراني، الهداف التاريخي في لقاءات الأخضر أمام أستراليا، الذي استطاع تسجيل 3 أهداف سابقة في مرمى «الكنغر».

يذكر أن الدوسري قدم مستوى رائعاً ومميزاً خلال المباراة، وكان مزعجاً للدفاع الأسترالي الذي وقف يتفرج على إبداعات ومهارات «التورنيدو».