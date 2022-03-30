محمد بن مسعود - الدمام - استطاع لاعب منتخبنا الوطني سالم الدوسري زيادة غلته التهديفية في مرمى «الكنغر»، بتسجيله هدفاً في مرمى المنتخب الأسترالي في المباراة التي أقيمت على ملعب «الجوهرة»، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليصل إلى الهدف الثالث في مرمى أستراليا ويتساوى مع اللاعب السابق لمنتخبنا ناصر الشمراني، الهداف التاريخي في لقاءات الأخضر أمام أستراليا، الذي استطاع تسجيل 3 أهداف سابقة في مرمى «الكنغر».
يذكر أن الدوسري قدم مستوى رائعاً ومميزاً خلال المباراة، وكان مزعجاً للدفاع الأسترالي الذي وقف يتفرج على إبداعات ومهارات «التورنيدو».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «التورنيدو» يعادل رقم الشمراني في مرمى «الكنغر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.