اخبار الرياضه السعوديه الأخضر في القمة

فوسط حضور 60 ألف مشجع، سيطر منتخبنا الوطني على مجريات اللقاء، وأبدع نجومه وتفوقوا على محترفي «الكنغر» الأسترالي، ووقف الحظ أمام هجوم الأخضر بقيادة الرباعي فراس البريكان، وسالم الدوسري، وسامي النجعي، وهتان باهبري. وفي المقابل، تألق كالعادة الحارس العملاق محمد العويس أمام الهجوم الأسترالي القوي، وتصدى للعديد من الكرات الخطرة. وفي إحدى اللمحات الفنية، تحصل سامي النجعي على ركلة جزاء تقدم لها سالم الدوسري، وسددها بنجاح هدفا أول لمنتخبنا الوطني (د:65)، وواصل الأخضر إبداعاته، وكاد الدوسري والبريكان يسجلان لولا براعة الحارس الأسترالي ماثيو رايان. وبعد خمس دقائق وقتا بدل ضائع، أعلن الحكم الأردني أدهم المخادمة نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدف دون مقابل.
وبهذه النتيجة، يتربع منتخبنا على صدارة المجموعة الثانية بتحقيقه الانتصار السابع ووصوله للنقطة 23، ليصل بجدارة واستحقاق للمونديال، فيما تلقى منتخب أستراليا الخسارة الثالثة ليحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويضرب موعداً مع منتخب الإمارات في الملحق الآسيوي.
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