عاجل | %39.8 الأطباء السعوديين بمراكز الرعاية

بلغت نسبة الأطباء السعوديين العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمملكة نحو 39.8 %، حيث ارتفعت هذه النسبة بنحو 31 % خلال السنوات العشر الماضية، إذ لم تتجاوز نسبة الأطباء السعوديين العاملين في المراكز الصحية بمختلف مناطق المملكة 8 % وذلك عن عام 2012.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة فإن عدد الأطباء السعوديين بهذه المراكز وصل خلال 2022 إلى 4146 طبيبا وطبيبة، من مجموع 10412 طبيبا وطبيبة يعملون في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

الإناث الأعلى في التمريض

بالنسبة للتمريض فقد ارتفعت نسبة الممرضات السعوديات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ بلغ عدد الممرضات في المراكز الصحية نحو 10165 ممرضة، في حين بلغ عدد الممرضات الأجنبيات نحو 2271 ممرضة، فيما بلغ عدد الممرضين الذكور 6786 ممرضا سعوديا مقابل 35 ممرضا أجنبيا فقط، الأمر الذي يدل على ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التمريض بين الجنسين بشكل كبير.

إصلاح وإعادة هيكلة

وتوجد مبادرة في رؤية المملكة 2030 تهدف إلى إصلاح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تهدف إلى تحقيق الحصول على الخدمة الصحية لكافة المستفيدين، وتحقيق الوصول إلى متوسط عدد 4 زيارات للفرد سنويا، من خلال زيادة إقبال المراجعين على خدمات الرعاية الصحية الأولية. ولتحقيق ذلك يجب تحقيق التغطية الجغرافية بخدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة المستفيدين وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال تطبيق الدوام الممتد والرعاية العاجلة لـ 312 مركزا صحيا مختارا. وكذلك تطوير مباني مراكز الرعاية الصحية الأولية القائمة بتصاميم طبية، وأيضا توفير تجهيزات طبية حديثة ومتطورة للتشخيص والعلاج، وتطوير وتنمية قدرات القوى العاملة المتخصصة بمجال طب الأسرة والتخصصات فضلا عن أهداف أخرى.