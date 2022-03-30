القبض على 4 أشخاص سلبوا مندوبي التوصيل

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة الدمام قبضت على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين، لسلبهم مندوبي التوصيل بعد استدراجهم والاعتداء عليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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