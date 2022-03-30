أسود المغرب تقسو على الكونغو برباعية وتخطف بطاقة المونديال

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بقطر في وقت لاحق من العام الجاري، إثر تحقيق فوز عريض على منتخب الكونغو الديمقراطية، بأربعة أهداف مقابل واحد.
واستهل لاعب المنتخب المغربي، طارق تيسودالي، التسجيل في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ثم أضاف عز الدين أوناهي الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة الحادية والعشرين.
وقبل نهاية الشوط الأول (45)، تمكن تيسودالي من تسجيل هدف آخر لفائدة منتخب المغرب، ثم جاء الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والستين بتوقيع أشرف حكيمي.
وفي الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة، تمكن لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، من تسجيل هدف لصالح “الفهود”.
وجرت المباراة في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء تطلب من “أسود الأطلس” تحقيق نتيجة إيجابية بعد مباراة التعادل في الذهاب بـ 1-1.
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