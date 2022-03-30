صالح عبدالله: نادي البحرين متمسّك بالمدرب الحداد ويسعى للتجديد معه

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نائب رئيس جهاز كرة السلة بنادي البحرين صالح عبدالله أن ناديه متسمك بالمدرب الوطني القدير صالح الحداد، بعد تحقيقه النتائج الإيجابية وغير المسبوقة التي تحققت منذ تولي قيادته الفريق الأول بالموسم الجاري، إذ لم تتحقق مسبقا في تاريخ النادي.

وذكر صالح عبدالله في تصريحه لـ«الأيام الرياضي» أن ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنباء فك الارتباط مع الحداد لا يمتّ للصحة بصلة، وهي بعيدة عن الواقع، موضحًا أن النادي لم يستلم أي خطاب رسمي يخص هذا الأمر منه شخصيًا.

وأكد صالح عبدالله أن هناك نقطة خلاف تتعلق بأمور مسألة التعاقد معه، ونحن كجهاز إداري وأنا في مقدّمتهم أتحمّل المسؤولية الكاملة بخصوص هذا الخلاف منذ البداية، ولا يتحمّله الحداد، وهذا كل ما في الأمر.

وقال صالح عبدالله إن نادي البحرين متمسّك بالحداد ولا يمكن أن يفرّط به، كونه أحد الركائز الأساسية في تحقيق أفضل النتائج بالموسم الجاري، مضيفًا «كنا قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمربع الذهبي لدوري زين، كما أن العمل الجماعي بقيادته الفنية وبوجود الطاقم الإداري وجهود وإخلاص جميع اللاعبين، وبتعاون الجميع، شكلنا فريقًا قويًا أصبح رقمًا صعبًا في منافسات مسابقات الموسم، ولكن لم يحالفنا الحظ».

وفي الختام، أكد صالح عبدالله أن الخلاف الواقع مع الحداد قد تم حلّه، وأن النادي يبذل جهدًا كبيرًا لإبرام تعاقد التجديد معه للموسم القادم، وأن الأمور ستكون أفضل للعبة كرة السلة بالنادي.