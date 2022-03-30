الحد مع المحرق في نهائي كأس اتحاد الكرة

محمد بن مسعود - الدمام - قطع فريقا الحد والمحرق بطاقتي العبور للمباراة النهائية من مسابقة كأس الاتحاد لكرة القدم بعد تخطيهما عقبة البحرين والبديع تواليًا، ليضربا موعدًا بينهما يوم السبت القادم في نهائي المسابقة، ويحمل المحرق لقب النسختين الأخيرتين بعدما تفوق على الرفاع الشرقي في الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، فيما حصد اللقب في الموسم قبل الماضي على حساب البسيتين بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتخطى الحد عقبة البحرين بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب نادي الرفاع، وسجل للحد مدافع البحرين البرازيلي والتر بالخطأ في مرمى فريقه «14»، وأكد علي عبدالله فوز الحد بهدف ثانٍ «96»، وفي المباراة الثانية نجح المحرق بالفوز على البديع بهدف وحيد جاء عن طريق المهاجم البرازيلي فلافيو في المباراة التي احتضنها ملعب نادي النجمة.