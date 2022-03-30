«الأحمر» يخسر أمام روسيا البيضاء بهدف في ختام تجمّعه الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - خسر منتخبنا مباراته الدولية الأخيرة أمام ضيفه المنتخب البيلاروسي بهدف دون مقابل في ختام تجمّعه الدولي لهذا الشهر، وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز للمنتخب الضيف عن طريق اندريه زالفي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

لم يقدّم منتخبنا المستوى المأمول منه وظهرت السلبية على الأداء من خلال غياب الخطورة على مرمى الضيوف الذي نجح في الاستفادة من عامل الجانب البدني والقوة ليتفوق في المباراة.

دخل منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمّت سيد محمد جعفر في حراسة المرمى، وأمامه لعب وليد الحيام، أمين بنعدي، رضا السيد عيسى وفيصل غازي، وفي الوسط لعب محمد الحردان، كميل الأسود، محمد جاسم مرهون، مهدي حميدان وجاسم الشيخ، وفي الهجوم عبدالله يوسف.

خلا الشوط الأول من الخطورة والفرص من الجانبين بعدما انحصر اللعب في غالبية الفترات في وسط الملعب، وبدا واضحًا الأسلوب الذي يلعب به كل منتخب خصوصًا منتخبنا الذي اعتمد على التحولات السريعة من الدفاع والهجوم عبر الهجوم الخاطف والذي لم يأتِ بأي جديد، وكانت أبرز المحاولات التي شاهدناها في هذا الشوط هي تسديدتين الأولى من جانب روسيا البيضاء وقف لها سيد محمد جعفر بالمرصاد «32»، ورد عليه منتخبنا عبر تسديدة الأسود تصدى لها الحارس الروسي «33».

وقبل نهاية الشوط الأول وفي آخر المحاولات من الضيوف وعبر ركلة ركنية نفذت سريعًا على القائم الأول وتحولت داخل المنطقة وجدت المهاجم اندربه زالفي ليضع الكرة في الشباك وسط غياب التغطية الدفاعية من لاعبي منتخبنا هدفًا أول للضيوف «45+1».

وفي الشوط الثاني انتظرت الجماهير ردة فعل لاعبي منتخبنا، إلا أن المبادرة الهجومية كانت من الضيوف من خلال عدد من المحاولات عبر التسديد من الخارج، وأنقذ جاسم الشيخ مرمى منتخبنا من هدف روسي محقق بعدما أبعد كرة من على خط المرمى بعد هجمة منظمة للضيوف «55».

السلبية التي كان عليها منتخبنا دفعت المدرب سوزا بالدفع بعبدالوهاب المالود بدلاً من الحردان «56»، وسدد يابولنسكي كرة قوية تصدى لها جعفر «65»، وانتظرت الجماهير طويلاً قبل أن ترى تسديدة لمنتخبنا على مرمى المنتخب الضيف عن طريق كميل الأسود ولكنها كانت بعيدة جدًا عن المرمى «70»، وعاد الأسود وسدّد كرة من خطأ لم تشكل الكثير من الخطورة «81»، ورد المنتخب الضيوف بفرصة ثمينة إثر انفراد لمسجل الهدف الأول ولكنه لم يحسن استغلالها «82»، ولم تأتِ تغييرات سوزا بالجديد.