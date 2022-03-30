النجمة يحسم دوري خالد بن حمد لكرة اليد قبل ثلاث جولات

محمد بن مسعود - الدمام - حسم فريق نادي النجمة بطولة دوري خالد بن حمد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022 بعد فوزه على فريق الشباب بنتيجة (33/‏26) في المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس على صالة اتحاد اليد بأم الحصم في انطلاق منافسات الجولة 19 من المسابقة.

ووصل فريق النجمة إلى النقطة 51 قبل نهاية الدوري بثلاث جولات ما يؤكد جدارته في الفوز بالمركز الأول بعد فوزه في 17 مباراة لعبها ولم يخسر فيها أي نقطة منذ بداية الدوري ما أهله إلى حصد اللقب الثالث والعشرين في تاريخ المسابقة.

واستحق الرهيب الفوز في لقاء الأمس عطفًا على المستوى المتميز الذي قدّمه الفريق بقيادة اللاعب علي عيد وتألق الحارس محمد عبدالحسين ومهدي سعد وسعود عبدالرحمن وبقية اللاعبين، وكان تركيز الفريق واضحًا على حسم المباراة في شوطها الأول الذي انتهى بنتيجة (17/‏11)، واستمرت وضعية المباراة تحت السيطرة النجماوية في شوطها الثاني، رغم المحاولات الشبابية التي برز فيها جاسم خميس وأحمد جلال وعبدالله الزيمور فيما لم يظهر الحارس قاسم عقيل بالمستوى الذي كان عليه في الجولات السابقة.

وفي المباراة الثانية نجح الأهلي في تعزيز موقعه في سلّم الترتيب بالمركز الثاني ورفع رصيده على 44 نقطة بعد فوزه على سماهيج بنتيجة (29/‏20).

وانتهى شوطها الأول لمصلحة الأهلي بفارق ستة أهداف (16/‏10) وقدم الفريق مستوى جيدًا في معظم فترات اللقاء كان فيه اللاعب صادق علي الأكثر تسجيلاً على الشوط الأول واستفاد من إمكانياته العالية بالتسديد من خارج التسعة أمتار، في الجانب الآخر ورغم تألق حارس سماهيج صلاح عبدالجليل إلا أن الفريق عانى كثيرًا في الجانب الهجومي رغم المحاولات الكثيرة التي كان عليها بقيادة لاعبيه محمد عبدالجليل ومحمد عبدالهادي.

وتقام اليوم مباراتان يلتقي في الأولى فريقا الاتفاق والتضامن في تمام الخامسة والنصف وفي المباراة الثانية البحرين يواجه توبلي في السابعة والنصف على صالة اتحاد اليد.