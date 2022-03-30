كونغرس الاتحاد الآسيوي يشيد بالتنظيم الـمـمـيّــز لمملكة البحرين لبطولــة آسيا السادسـة للجوجيتسو

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو بالتنظيم المميز لمملكة البحرين لمنافسات النسخة السادسة لبطولة آسيا للجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وينظمها الاتحاد البحريني للجوجيتسو تحت إشراف الاتحاد الآسيوي في الفترة 28-31 مارس الجاري، على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطاولة بمجمع صالات عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى الرياضية.

جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية للاتحاد القاري صباح أمس بفندق فورسيزن-البحرين، وترأس الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو سوريش جوبي، بحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو فهد الشامسي، ورئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو رضا إبراهيم منفردي، ورؤساء وممثلي الاتحادات الدول الأعضاء بالاتحاد الآسيوي. كما شهد الاجتماع حضور رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بانايوتوس ثيودوروبوليس.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، أكد خلالها أن البحرين قدمت نفسها بقوة في تنظيم بطولات الاتحاد الآسيوي، من خلال تنظيمها الرائع للنسخة السادسة من بطولة آسيا التي تشهد أكبر مشاركة لعدد المنتخبات والرياضيين في هذه البطولة، مضيفًا أن الاتحاد الآسيوي وجميع الدول الأعضاء سعداء بهذا التنظيم الكبير، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على نجاح هذه النسخة.

بعدها تناول الاجتماع ما شهدته لعبة الجوجيتسو من تحديات في الفترة الماضية بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ومتحورات هذا الفيروس، وإصرار الاتحاد على إقامة البطولات وسط هذه التداعيات ووفق الإجراءات الاحترازية التي أسهمت في مواجهة هذا الجائحة بتكاتف الجميع من أعضاء الجمعية العمومية. كما تحدث الاجتماع عن الخطط والبرامج التي يسعى لتنفيذها خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تطوير هذه الرياضة على مستوى القارة.

بعد ذلك ناقش الاجتماع الأجندة المطروحة على جدول الأعمال، إذ اتخذت الجمعية عددًا من القرارات، أبرزها تثبيت روزنامة الاتحاد إلى عام 2026، وإقامة بطولات منفصلة لفئة الناشئين.

منافسات اليوم الثاني

وقد تواصلت منافسات اليوم الثاني لبطولة آسيا السادسة للجوجيتسو، فشهدت إقامة النزالات في 14 وزنًا مختلفًا بمشاركة 101 لاعبة ولاعبة. إذ اتسمت منافسات هذا اليوم بالإثارة والقوة والندية بين المشاركين، وقدم خلالها لاعبو المنتخب الوطني مستويات كبيرة.

دور كبير

تعمل لجنة الملاعب والتجهيزات برئاسة عيسى خليل دورًا كبيرًا وبارزًا في أرجاء البطولة والصالة الرياضية، من خلال العمل على تلبية جميع احتياجات اللجان العاملة واللجنة المنظمة، عبر توفير الجوانب اللوجستية الخاصة بالمنتخبات واللاعبين وأيضا الجوانب التنظيمية، ويبلغ عدد العاملين في اللجنة نحو 40 فردًا ما يجعلها من أكبر اللجان عددًا في البطولة.

وأكد رئيس اللجنة عيسى خليل أن دور اللجنة هو القيام بكل ما تطلبه اللجان وتوفير احتياجاتها، إلى الجانب التنظيمي عبر حفظ الإجراءات الخاصة بدخول الصالة، وغيرها من الجوانب الأخرى، مؤكدًا أن جميع العاملين في اللجنة يدركون جيدًا الدور الذي يلعبونه. وأضاف خليل: «دورنا هو تنفيذ كل ما يطلب منا من قبل اللجان الأخرى، إلى جانب العامل التنظيمي داخل الصالة وأيضًا مقار السكن، والعمل يسير وفق أجندة الاتحاد الآسيوي واشتراطات التنظيم الدولي»، مؤكدًا أن الهدف الأسمى لجميع العاملين في اللجنة هو التنظيم الرائع لرفع اسم وراية المملكة في المحافل القارية وهو ما يضع البحرين ضمن الدول القادرة على استضافة أي حدث رياضي.

وختم رئيس لجنة الملاعب والتجهيزات حديثه بقوله: «نحرص على ضمان تنظيم مثالي للحدث الرياضي القاري، إذ تتم المتابعة بشكل يومي مع جميع اللجان والمنتخبات للإجراءات التنظيمية والوفود المشاركة، والعمل على تذليل كل الصعوبات أمامهم إن وجدت»، مؤكدًا أن الجميع يحرص على أداء دوره ومهمته على أكمل وجه بهدف توفير كل مقومات النجاح والتميز في البطولة.

أقوى النزالات

شهد اليوم الثاني، أمس، أقوى النزالات بين اللاعب البحريني مرتضى علي مع الإماراتي عبدالله الكبيسي في وزن أقل من 81 كيلوًا، وانتهى لمصلحة مرتضى بالتفوق وأخذ المبادرة والزمام في النزال. وساد التكافؤ بين اللاعبين إلى اللحظات الأخيرة من عمر النزال، قبل أن يأخذ مرتضى التفوق في اللحظات الأخيرة، وسط اعتراضات واحتجاجات قوية سواء من اللاعب الكبيسي ومدربه البرازيلي الذي انفعل بصورة كبيرة، خصوصًا مع إعلان الحكم فوز لاعب منتخبنا، ودخل مدرب الإمارات في نقاشات وسجالات كثيرة مع مواطنه مدرب منتخبنا، وسجل اعتراضه على قرار الحكم بعد نهاية المباراة، إلا أن القرار جاء مغايرًا وتم تثبيت فوز اللاعب مرتضى.

علامة مميزة

يشارك الحكم البحريني سينا منفردي ضمن الطاقم التحكيمي الذي يدير فعاليات البطولة الآسيوية السادسة، ويُعد سينا من أفضل الحكام الدوليين في العالم بعد أن شارك في إدارة العديد من البطولات الكبرى العالمية والآسيوية والقارية. ويأتي اختيار سينا منفردي من الاتحاد الدولي تأكيدًا للكفاءة العالية التي يمتاز بها الحكم البحريني، والكوادر الفنية والإدارية الموجودة في المملكة.

وكان سينا منفردي حصل على الرتبة الثانية من الحزام الأسود من قبل الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وذلك على هامش بطولة العالم التي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2021، وهو ما يجعله من أوائل الحكام في العالم الذين يحصلون على هذه الرتبة.

وبقي أن نذكر أن الحكم سينا منفردي قد حصل على الحزام الأسود في عام 2013، ومُنح الشارة الدولية التحكيمية B في بطولة اسيا التي اقيمت في منغوليا عام 2019، في حين مُنح الشارة الدولية التحكيمية A في بطولة آسيا الخامسة في دولة الإمارات.

فضية وبرونزيتان للبحرين

حصد منتخبنا الوطني للجوجيتسو 3 ميداليات في اليوم الثاني، إذ تقلّد اللاعب مرتضى علي الميدالية الفضية في وزن تحت 94 كيلوجرامًا بعد نزال قوي في النهائي مع لاعب الامارات، لكن مرتضى خسر في اللحظات الأخيرة. بينما حصد اللاعبان عبدالله سينا وغازييف الميدالية البرونزية، إذ تقلد عبدالله سينا البرونزية في وزن تحت 62 كيلوجرامًا، بينما حصل غازي غازييف الميدالية البرونزية في وزن تحت 94 كيلوجرامًا.

الإمارات الأول في «النوازا»

توّج منتخب الإمارات بلقب مسابقة النوازا «الجوجيتسو الأرضي» في النسخة السادسة من البطولة الآسيوية، وذلك بعد ان جمع 16 ميدالية ملونة، منها 8 ميداليات ذهبية وفضيتان و6 ميداليات برونزية، بينما حل المنتخب الأردني في المركز الثاني بعد أن جمع 6 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان و3 فضيات وميدالية برونزية، وحل المنتخب الفيتنامي في المركز الثالث بعد أن جمع 3 ميداليات ملونة، هي ميداليتان ذهبيتان وميدالية برونزية.