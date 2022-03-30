منافسات قوية تشهدها بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينغ

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت منافسات اليوم الثاني من منافسات بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج مشاركة كبيرة من جانب لاعبي المنتخب الوطني ونظيره السعودي، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الأجانب المقيمين في البحرين، وحظيت المنافسات بإثارة كبيرة وندية من جانب اللاعبين في المجموعتين A وB.

وحافظ اللاعب عيسى تقي على المركز الأول في المجموعة (A)، بعد أن نجح في حصد 1823 نقطة، مترجمًا أداءه القوي ومتقدمًا على الأمريكي Dante الذي احتل المركز الثاني برصيد 1794 نقطة، فيما جاء فليبيني Emerson في المركز الثالث 1307 نقاط، وعلي الماس في المركز الرابع 1218 نقطة، ثم فليبيني JM بالمركز الخامس 1125 نقطة، وعيسى خالد بالمركز السادس 1033 نقطة، والأمريكي Patrick بالمركز السابع 938 نقطة.

وعلى صعيد المجموعة (B) تمكن اللاعب خالد سمير من تصدر الترتيب بعد تسجيله 1752 نقطة متفوقًا على اللاعب الفلبيني Jake الذي سجل 1604 نقاط في المركز الثاني، وتلاه عيسى أكبري في المركز الثالث برصيد 1567 نقطة، ثم عبدالله عارف برصيد 985 نقطة في المركز الرابع، والفليبني Al Launza بالمركز الخامس 973 نقطة، وأحمد عيسى بالمركز السادس 945 نقطة.

وحصل على جائزة أعلى محاولة في اليوم الثاني من البطولة اللاعب الفليبيني Emerson 725 نقطة، فيما حصل على جائزة أعلى محاولة لمجموعة B خالد سمير 597 نقطة.