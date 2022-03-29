شكرا لقرائتكم خبر عن إستجابة لدعوة «التعاون الخليجي».. «التحالف» يوقف اطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جاء اعلان التحالف لوقف اطلاق النار بالداخل اليمني تثبيتًا لمواقفه الراسخه ومبادئه الثابته لانهاء الازمه اليمنية سياسيا والعمل لمصلحه الشعب اليمني الشقيق.

وتهدف استجابة التحالف لدعوة أمين مجلس التعاون الخليجي لوقف اطلاق النار لتكون طريقة لانجاح المشاورات اليمنية وخلق بيئة ايجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الامن والاستقرار في اليمن.

كما تعكس دعوة الامين العام للتحالف والاطراف اليمنية لايقاف اطلاق النار حرص مجلس التعاون الخليجي على أن يكون شهر رمضان فرصة لصنع السلام.

ويؤكد التحالف على موقفه الثابت الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها واجراءاتها العسكرية ، ودعمه الدائم لابناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الامن والرخاء .