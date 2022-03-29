شكرا لقرائتكم خبر عن رصد «أكواد إلكترونية» لترويج المخدرات.. و70 % من المتعاطين يلجؤون لـ«الحبوب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر بإدارة الأمن الوقائي، التابعة للحرس الوطني في المنطقة الشرقية لـ«اليوم»، أن الفئة الأكثر تعاطيًا للمخدرات، والأكثر استهدافًا، هي فئة المراهقين من عمر «13 - 22» عامًا، موضحًا أن تجار هذه السموم يستهدفون هذه الفئة؛ نظرًا لصغر سنهم، ونقص خبراتهم الحياتية، وحبهم لتجربة الأشياء الجديدة.

مرحلة جديدة

وأشار إلى تأثر كثير من المراهقين بما يشاهدونه مع مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الفترة ما بين المرحلة الثانوية، والجامعة، أو ما يوازيها، تعتبر مرحلة جديدة على المراهق أو المراهقة، وأنها فترة تشهد خروجًا متكررًا لهم، إضافةً إلى السهر، موضحًا أن رقابة الوالدين تكون أقل في هذه الفئة العمرية.

تضارب نفسي

وبين أن المراهق في هذه الفترة يعاني تضاربًا نفسيًا، وبمجرد خروجه من المحيط الذي يعيش فيه، يكون عرضة لتعاطي المخدرات، خاصةً أن «الميل للنزوات» يكون عاليًا جدًا في هذه الفترة، إضافةً إلى البيئة التي يختلط بها المراهق، فإما أن تنفعه أو تجره إلى ما لا يحمد عقباه من إدمان أو ترويج أو غيرها.

اللجوء للحبوب

وكشف المصدر أن 70 % من الشباب والبنات من متعاطي المواد المخدرة، يلجأون إلى الحبوب، خاصةً أنها بعيدة عن الشبهة، ولا رائحة لها، ولا يوجد عليها أي اسم لمعرفتها، ويتم توزيعها في «قصدير صغير».

ترويج إلكتروني

وعلمت ”الخليج 365” أن هناك انتشارًا للترويج الإلكتروني للمواد المخدرة، خاصةً في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى ظاهرة جديدة، وهي تصوير المادة المخدرة، ووضعها في خارطة أحد مواقع التواصل، وتخصيص كود يتم التواصل من خلاله.

خط ساخن

جاء ذلك خلال معرض «حياتك أغلى»، الذي انطلق تحت رعاية وكيل الحرس الوطني في المنطقة الشرقية، للتوعية بأضرار المخدرات، والأدوية المسكرة، وأعراضها، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وقالت الأخصائية «رباب الدهان»، من وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إن الوحدة تتعاون مع وزارة الحرس الوطني، وتباشر البلاغات التي تتلقاها عن طريق الخط الساخن «1919»؛ للتعامل مع المتعاطين، مع مراعاة جميع الإجراءات المترتبة على ذلك.

وأوضحت أنه إذا كان المتعاطي دون 18 عاما، يتم التواصل مع دار للرعاية، أما إذا كان بالغا فيكون التواصل مع مجمع «إرادة» للصحة النفسية؛ لتقديم الدعم الكامل له وعلاجه، إضافة إلى خدمات أخرى تقدم من خلال التواصل مع الضمان الاجتماعي.