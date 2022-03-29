اليوم الحفل الختامي لبطولة BBK الـ26 للناشئين بنادي البحرين للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، يقيم نادي البحرين للتنس في الساعة الخامسة من مساء اليوم المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة BBK السادسة والعشرين المفتوحة لناشئي التنس (نسخة اليوبيل الذهبي لبنك البحرين والكويت)، التي نظمها النادي بمشاركة 266 لاعبا ولاعبة من ناشئي البحرين وأبناء الجاليات المقيمة، وعدد من ناشئي المملكة العربية السعودية. وسيبدأ برنامج اليوم الختامي في الساعة الرابعة عصرا بإقامة المباراة النهائية لمسابقة الفردي للناشئين سن 18 سنة بين اللاعب البحريني علي داريون واللاعب المصري أحمد حسام، وفي الساعة الخامسة مساء تقام المباراة الرئيسية على كأس 18 سنة للآنسات بين اللاعبة الهولندية صوفيا دي بيور ومنافستها الفلبينية إيرا كورال، في يوم ختامي حافل بالمباريات القوية، إذ من المتوقع أن تكون لقاءات اليوم هي بالفعل مسك الختام لهذه البطولة المتميزة، خاصة بعد الأداء القوي لكل اللاعبين المتأهلين للنهائيات.
وعقب المبارة سيقوم عريف الحفل بالترحيب بالحضور، ثم يلقي رئيس نادي البحرين للتنس الأستاذ خميس محمد المقلة كلمة النادي، بعدها يتفضل راعي البطولة الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، وصالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الشباب والرياضة، والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وكبار الحضور، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة بالكؤوس وقسائم المشتريات والجوائز التشجيعية.
وقد حظيت هذه النسخة من البطولة بإهتمام خاص من ادارة النادي وادارة البنك بمناسبة اليوبيل الذهبي لبنك البحرين والكويت وذكرى مرور 50 عاما على التأسيس، إذ تم تنظيم فعاليات إضافية، وسيقدم البنك هدايا تشجيعية للمشاركين وقسائم مشتريات لكل الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات وعددهم 24 فائزا وفائزة، بالإضافة إلى الكؤوس التذكارية.
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